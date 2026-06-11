米オースティン市でサウジアラビア代表とファンが交流した。代表は2026年W杯初戦のウルグアイ戦へ準備を開始した。

代表チームは木曜未明、来週火曜早朝にマイアミで行われるグループH初戦ウルグアイ戦に向けた調整を開始した。

オースティンの「Q2」スタジアムで行われた1時間の練習には一部のファンが参加。FIFA規定により一般とメディアにも公開された。

練習後、サレム・アル・ドスリ、サレフ・アル・シャハリ、アリ・マジュルシ、ナワフ・アル・アクイディ、ムハンマド・アブ・シャマートの5選手が会場に残り、サインや記念撮影でファンと交流した。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、これはFIFAが推奨するコミュニティ・イニシアチブで、代表チームと現地ファンとの交流を深める目的がある。

この一環で、オースティンは2026年大会開催国3カ国の計25カ所の一つに選ばれ、1日限定で一般公開された。

サウジアラビアのジャーナリスト、ナワフ・アル・アキール氏によると、このFIFAの取り組みは世界保健機関（WHO）との協力で、子どもたちにスポーツ参加を促す目的もあるという。

WHOは世界中の子供の80％が十分に運動していないと指摘。この企画を通じて、子供たちが憧れの選手を間近で見ることでスポーツへの関心を高めるねらいがある。

なお、サウジアラビア代表は2026年大会でグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。