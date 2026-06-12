フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴー氏は、ワールドカップの韓国対チェコ戦（2-1）を満足げに観戦した。オランダ紙『アルゲメン・ダグブラッド』によると、クラブはファン・インボムを売却する方針で、その様子をクラブウォッチャー、ミコス・グカが木曜日に伝えた。

木曜日にクラブウォッチャー、ミコス・グカ氏が伝えた。 シャルル・ヴァンホッテ（27）が新ボランチとして加入する見込みだ。

同記者は「彼らを獲得するため、ファン・インボムとヤクブ・モデルを放出する方針で、今夏売却可能だと見込んでいる」と伝えている。

木曜の初戦でファン・インボムは得点とアシストを記録し、市場価値を上げた。

1ゴールとオ・ヒョンギュへのアシストで、彼はチームの勝利を導き、ラディスラフ・クレイチの先制点を帳消しにした。

試合後、FIFAは彼をマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。世界の注目が集まった。Transfermarktによると、29歳のフェイエノールト所属選手の市場価値は700万ユーロだ。

同じく2028年まで契約を結ぶ27歳のモデールは1000万ユーロと評価されているが、ポーランド代表は今夏のW杯に出場しない。