オランダがウズベキスタンに辛勝（2-1）した試合後、ピエール・ファン・ホイドンクはドニエル・マレンのレギュラーが危ういと指摘。NOSのオランダ代表ウォッチャーは、途中出場したブライアン・ブロッベイがロナルド・クーマン監督の目に留まっていると伝えた。

ファン・ホイドンクは「マレンはアルジェリア戦と今回の試合で得点していれば、自身に大きなアピールになった」と、ワールドカップでのオランダ理想ストライカー論の中で語った。

同僚アナリストのクラース・ヤン・フンテラールは、ブロッベイの途中出場を「まずまず」と評価した。 「まだ彼にふさわしいレベルには達していなかった。ハーフタイム後のオランダ代表全体がそうだった。だが、彼はゴールを決めた。チャンスが訪れた瞬間に決められるのは、やはり素晴らしいことだ」と、元代表選手はオフサイドで取り消されたブロベイの2-0のゴールを指して語った。

進行役のショールト・ファン・ラムスホルストは、グループリーグ初戦の日本戦ではマレンが先発すると指摘。ファン・フーイドンクも同意しつつ、「ただ、これはマレンの自信にとって良くない」と語った。

「メンフィス・デパイと競争している。最初はうまくいっているように見えるが、すぐに2試合連続で得点できない。ブロッベイは認められなくてもシュートを決めた。マレンにとっては良い気分ではない」

フンテラールも同意する。「選手なら感じるものだ。心に引っかかる」と、元オランダ代表FWは得点不足がFWに与える影響を知っている。

ファン・フーイドンクは「今さらクーマン監督にできることはない」と切り捨てる。「『信頼している』と言っても遅い。マレンは2試合しか出ていない。アルジェリア戦前に『おまえが俺の1番のストライカーだ』と言っていれば、 そうしていれば、代表での自信につながっただろう」

試合後、クーマン監督は決定機を逃した悔しさをにじませつつ、攻撃陣がチャンスを作れた点は満足していると語った。