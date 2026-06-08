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Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

翻訳者：

ファン・ホイドンク監督は、アルジェリアとウズベキスタン戦を前にオランダ代表選手を懸念している。

オランダ 対 ウズベキスタン
オランダ
ウズベキスタン
親善試合

オランダがウズベキスタンに辛勝（2-1）した試合後、ピエール・ファン・ホイドンクはドニエル・マレンのレギュラーが危ういと指摘。NOSのオランダ代表ウォッチャーは、途中出場したブライアン・ブロッベイがロナルド・クーマン監督の目に留まっていると伝えた。

ファン・ホイドンクは「マレンはアルジェリア戦と今回の試合で得点していれば、自身に大きなアピールになった」と、ワールドカップでのオランダ理想ストライカー論の中で語った。

同僚アナリストのクラース・ヤン・フンテラールは、ブロッベイの途中出場を「まずまず」と評価した。 「まだ彼にふさわしいレベルには達していなかった。ハーフタイム後のオランダ代表全体がそうだった。だが、彼はゴールを決めた。チャンスが訪れた瞬間に決められるのは、やはり素晴らしいことだ」と、元代表選手はオフサイドで取り消されたブロベイの2-0のゴールを指して語った。

進行役のショールト・ファン・ラムスホルストは、グループリーグ初戦の日本戦ではマレンが先発すると指摘。ファン・フーイドンクも同意しつつ、「ただ、これはマレンの自信にとって良くない」と語った。

「メンフィス・デパイと競争している。最初はうまくいっているように見えるが、すぐに2試合連続で得点できない。ブロッベイは認められなくてもシュートを決めた。マレンにとっては良い気分ではない」

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フンテラールも同意する。「選手なら感じるものだ。心に引っかかる」と、元オランダ代表FWは得点不足がFWに与える影響を知っている。

ファン・フーイドンクは「今さらクーマン監督にできることはない」と切り捨てる。「『信頼している』と言っても遅い。マレンは2試合しか出ていない。アルジェリア戦前に『おまえが俺の1番のストライカーだ』と言っていれば、 そうしていれば、代表での自信につながっただろう」

試合後、クーマン監督は決定機を逃した悔しさをにじませつつ、攻撃陣がチャンスを作れた点は満足していると語った。 

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