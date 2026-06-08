月曜日の夜、オランダ代表はワールドカップ前最後の親善試合でウズベキスタンに2－1で辛勝した。コディ・ガクポがPK2本を成功させたが、試合後はオランダの精彩を欠いたプレーが話題となった。 ピエール・ファン・ホイドンクは主将のヴィルジル・ファン・ダイクを厳しく批判した。

ファン・ダイクは試合後、この勝利を前向きに捉えた。DFはオランダ代表のプレーに良い場面もあったと認めつつ、NOSの取材に後半はレベルが落ちたとも語った。「前半は良いチャンスを作れた。局面によっては厳しく、もう少しボールを保持するべきだった。それでも勝てたのが一番大事だ」と主将は述べた。

W杯を見据え、ファン・ダイクは「米国環境やピッチに慣れる必要がある。今日はその第一歩だ」と語った。

だがNOSのアナリスト、ヴァン・フーイドンクは共感を示さない。ファン・ダイクは代表のパフォーマンスをもっと批判的に見るべきだとし、「この勝利で満足してはならない」と語った。

「ファン・ダイクは優れた主将であり選手だが、時にはチームの不甲斐ないプレーを率直に指摘すべきだ」とファン・フーイドンクは語った。

オランダがウズベキスタンのような相手にPK2本で辛勝したのは、W杯直前のチーム状態を象徴していると指摘した。

「このウズベキスタン相手にPKを2本も必要とするなら、何かがおかしい。多くの決定機を逃したことは誰もが認めるが、不注意なプレーや質の悪いパスも目立った」と厳しく指摘した。

さらにオランダ代表はPKを献上する可能性があり、グース・ティルが退場した後は主導権を失ったとも指摘。「キャプテンならこうした批判は当然だ」と結んだ。