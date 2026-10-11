ブラム・ファン・ポーレンが Goedemorgen Eredivisie でルチアーノ・ヴァレンテを絶賛した。解説者のファン・ポーレンは、MF兼FWのヴァレンテが現在、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームで最も重要な選手だと考えている。

「フェイエノールトが攻撃するたびに、ヴァレンテにボールを渡してくれと願っている。本当に頼むよ、と。彼はあんなに素晴らしいパスを出すのに、いとも簡単そうに見える。チームはそれでプレッシャーをかけられた状況から抜け出せることが多い。見ていて本当に楽しいよ」と、ファン・ポーレンはフェイエノールトの選手を褒めたたえた。

続いてファン・ポーレンは、AZとの上位対決を2-0で制した試合から、ヴァレンテの好プレーを紹介した。「これは今週末最高のパスかもしれない。これを見るためなら、寝ていても起こしてほしい。オランダ代表では、こういうパスは見られない」

元DFのファン・ポーレンは、オランダ代表に復帰したジョーイ・フェールマンと比較した。「彼にもこういうパスは出せるが、フェールマンは浮き球で出すことが多い。でも、こうして中央を通してグラウンダーで出すパスは、本当に見ていて楽しい」

ファン・ポーレンは、ヴァレンテが左ウイングでより良いプレーを見せていると指摘した。「彼はあの自由さをとてもうまく生かしている。どう動くべきか、いつどこに顔を出すべきかを正確に分かっている。彼のその役割のこなし方によって、フェイエノールトの動きはとてもダイナミックになる。左サイドからあのようにプレーできるのは、間違いなく大きなプラスだ」

ヴァレンテはAZ戦で左ウイングとして90分間プレーしたが、得点はなかった。それでもフェイエノールトは2-0で勝利し、ロッテルダムのクラブが首位に立っている。