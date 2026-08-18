ファン・ボメル、ルカクのフェネルバフチェデビューを82分まで待つ

フェネルバフチェは火曜日、チャンピオンズリーグ予選プレーオフでオリンピック・リヨンと1-1で引き分けた。ベルギー代表の新監督マルク・ファン・ボメルは、終盤にロメル・ルカクが途中出場するのを見届け、試合後にこのFWと話し合う。フランスでの第2戦は来週水曜日に行われる。

前半15分過ぎ、ヴェダト・ムリキが先制点に迫った。しかし、フェネルバフチェの前線の軸はヘディングをわずかに外した。スコアを動かしたのはむしろリヨンで、前半終了の数分前だった。コランタン・トリッソがロイス・オペンダを見つけ、オペンダが至近距離からヘディングで0-1を決めた。

前半アディショナルタイム、タリスカが倒された場面でフェネルバフチェの誰もがPKを要求したが、ボールがスポットに置かれることはなかった。こうしてトルコの強豪は、イスタンブールでの45分を終えてわずかなビハインドを負うことになった。

フェネルバフチェは後半立ち上がりから力強く入り、47分にメイソン・グリーンウッドがボールを左上隅に突き刺した。数分後にオペンダがポストを叩き、さらにエデルソンがトリッソの得点を阻止した場面では、ホームチームは助けられた。

センターバックとしてプレーしていたルベン・クライファートは、終了15分前にリヨンのパウロ・フォンセカ監督によって交代を命じられた。途中出場のドルゲレス・ネネが見事な個人技からポストを直撃した場面では、アウェーチームは運に救われた。

ルカクは82分にフェネルバフチェの一員としてピッチに入り、これがトルコの強豪での公式戦デビューとなった。終盤に決勝点は生まれず、8月26日の第2戦でどちらがチャンピオンズリーグの切符をつかむかが決まることになった。