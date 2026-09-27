マルク・ファン・ボメルにとって、ここ数日は素晴らしい日々となっている。息子ルベンはオランダ代表デビュー戦で見事なアシストを記録し、ベルギー代表監督としてはイタリア相手の印象的な0-2の勝利を見届けた。

ファン・ボメルは日曜日、取材対応でAlgemeen Dagbladに対し、「父親として、自分の息子がオランダ代表でデビューするのを見るのは、それだけでも本当に素晴らしいことだ」と語った。 「スタッフのかなりの人数と一緒にスマートフォンで見ていたんだが、そこで彼があのアシストを決めた。素晴らしかったよ。もちろん、できればスタジアムにいたかったけどね」

ベルギー代表を率いる指揮官は、シャビが自身の息子を早くも大舞台に送り出したことを素晴らしいと感じている。 「シャビは素晴らしい男だ。バルセロナでは一緒にプレーしたし、アントワープでバルサとチャンピオンズリーグで対戦したときには、彼が監督だった。そんな彼が今、ルベンをデビューさせてくれた。だからこそ喜びも倍になる。代表ウィーク前には、少し連絡も取っていた」

ファン・ボメルは月曜日、別の偉大な人物と相まみえることになる。ジネディーヌ・ジダン率いるフランスが、ブリュッセルに乗り込んでくるからだ。 「ジダンを相手に指揮を執るのは特別なことだ。彼は並外れたフットボーラーだった。彼と対戦したのは一度だけで、バルサでレアル・マドリーと戦ったときだ。自分を抜くプレーに名前が付くようなら、悪くないキャリアを送ったということだろう」

ネーションズリーグでのこの一戦における残念な点は、フランス側でキリアン・エムバペが膝の負傷により離脱したことだ。 「キリアン・エムバペがいないのは残念だよ。監督としては、やはり最高の相手と戦いたいからね。ただ、我々の戦い方はイタリア戦から変わらない。たとえ一度崩されたとしても、全員が自分のやるべきことを分かっていれば問題ない」と、ファン・ボメルは選手たちに伝えている。

ファン・ボメルは、ミカ・ホッツが月曜日のフランス戦で先発するかどうかについては、まだ明言できない。ウイングアタッカーはイタリア戦で見事なゴールを決め、強烈な印象を残した。 「ミカには、仕掛け続けろと伝えた。6回失敗したのか？ それなら7回目に挑めばいい。そこが彼の大きな長所なんだ」

いずれにせよ、ホッツはジェレミー・ドク、マリック・フォファナとのポジション争いを恐れてはいない。 「だからこそPSGに移籍したんだ。トップレベルのフットボールでは、競争は当たり前のことだからね」