ヴィム・キーフトは、アヤックス対PSVでの危険なファウル後、ルーベン・ファン・ボメルがあまりにも厳しく批判されていると考えている。ハールレム出身のこのサッカー評論家は、2日後にポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』でそう語った。

「あのファン・ボメルの件だよ。これについては、どうしてもまだ一言言いたい。オランダ全体に広がったあの怒りについてね」と、キーフトはこの週末で最も話題となった場面についての分析を切り出した。

「あの子がやったことは、ものすごく無謀だったと思う。軽率だったし、普通に一発レッドだよ。でも、みんな少し騒ぎすぎじゃないか？」と、元FWは一方で、PSVのアタッカーに対するバッシングが起きているとの見方も示した。

レネ・ファン・デル・ハイプは、ファン・ボメルに少し失望しているという。「もう間に合わないと分かっていたのに、さらにいった」と、ドルドレヒト出身の評論家は、PSVの選手がアヤックスDFアーロン・ボウマンに仕掛けたチャージを描写した。

「もちろんレッドカードだよ。でも、今オランダで起きているこの全面的な怒りはね。これは本当に……」と、キーフトは、まだ若く経験の浅いファン・ボメルに対して批判があまりにも多いと繰り返した。

ファン・デル・ハイプは、アヤックス対PSVの大一番の後、ファン・ボメルがかなり苦しんでいるように見えたという。「試合後、彼がそのことでかなり気にしているのは分かったよ。ズラタン・イブラヒモビッチならそうじゃなかった。むしろ誇りに思っていただろうね」

最後にロブ・ヤンセンもこう続けた。「大事なのは、彼がこれにどう向き合うかだ。そして対外的なPSVの対応もね。彼の父親とベルト・ファン・マルワイクは、そこで大きな役割を果たせるはずだ」