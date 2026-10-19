ルベン・ファン・ボメルは、日曜日にホームで行われるフェイエノールトとの大一番に出場する可能性がある。PSVのピーター・ボス監督が月曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで対戦するFCポルト戦を前にした記者会見で語った。

ファン・ボメルは先週土曜日のADOデン・ハーグ戦（1-2で敗戦）を欠場し、フランチェスコ・ファリオーリ率いるポルトとの欧州での大一番に向けてポルトガルにも遠征していない。それでもボス監督は、フェイエノールト戦でウイングのファン・ボメルがプレーすることに楽観的だ。

「ルベンは日曜日、練習の大部分をチームと一緒にこなした。ただ、ここでプレーするにはまだ十分な状態ではないと判断した。日曜日に向けては間違いなく選択肢になる」。記者会見でのボス監督の言葉をデ・テレグラーフ紙が伝えている。

ADO戦で頭部を負傷したフース・ティルは、ポルトとのアウェー戦に間に合いそうだ。ボス監督は「所定の手順を踏んだ。日曜日には状態が少し良くなっていたので、遠征に帯同させることにした。練習に参加し、その後に起用できるかどうかを判断する」と説明した。

PSVは直近3試合で3敗を喫している。ボス監督も、火曜日のチャンピオンズリーグの試合に相応のプレッシャーがかかっていることを理解している。「勝たなければならない。それがPSVだ。重要なのは勝つことだが、ここ数試合はそれができていない。勝つためには、もっと安定したプレーが必要だ」

「ライプツィヒ戦を振り返れば、試合の大部分を支配した一方で、良くない時間帯もあった。そういう時に主導権を渡してしまう。改善しなければならない」。ボス監督は、先週ドイツで喫した0-1の敗戦をそう分析した。

ポルトもチャンピオンズリーグの前節で敗れている。ポルトガルの強豪は敵地でレアル・ベティスに2-3で敗戦。それ以前にはマンチェスター・シティにも0-2で敗れていた。