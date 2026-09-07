ファン・ボメルに猛烈な批判の後、明確なメッセージ「言われっぱなしでいる必要はない」

PSVのルベン・ファン・ボメルがアヤックス戦（1-3）で犯したファウルをめぐる議論に、ファレンタイン・ドリーセンも加わった。『De Telegraaf』の最新コラムで、このジャーナリストはウイングアタッカーの振る舞いに批判的な姿勢を示す一方、主審サンデル・ファン・デル・エイクにも明確に矛先を向けている。

ドリーセンは、元トップレフェリーのマリオ・ファン・デル・エンデによる以前の発言を引き合いに出す。「審判は試合のレベルを左右する一因でもある」と、当時彼は語っていた。このコラムニストはそれを自身の言葉に置き換える。「優れた主審は試合のレベル向上に寄与し、優れた選手たちをより良く見せる」

「もちろん、ファン・ボメルは自分の行動に責任がある。それでも、アーロン・バウマンとの向こう見ずな競り合いの後で、ファン・デル・エイクがイエローではなく正当なレッドカードを出して彼を助けていればよかった。そうすれば、オランダの半分がこの左ウイングを非難することもなかっただろうし、2試合か3試合の出場停止の間に自らの罪を振り返ることもできただろう」とドリーセンは述べた。

63歳のウェストラント出身者は、もはやサッカー選手としてのファン・ボメルについて語られていないと見ている。「今や話題になっているのは、違反者としてのファン・ボメルだ。伝統的メディアからソーシャルメディアまで、犯罪者だという声から責任能力がないという声まで飛び交った。バウマンへのファウルの後には、心理的支援を受けるべきだとまで勧められた。22歳になったばかりのファン・ボメルが耐えているあらゆることを思えば、最後の点はそれほどおかしくないのかもしれない」

ドリーセンは、PSVのこのアタッカーはアヤックス戦でいずれにせよ退場すべきだったと考えている。バウマンへのファウルでなかったとしても、記者によればユリアン・ブラントへの「下品な蹴り」で2枚目のイエローカードを受けるべきだったという。「ファン・ボメルへの優遇が不公平感をあおり、その代償は高くつくかもしれない」

ドリーセンによれば、アヤックスのDFに対するこの行為によって、彼はオランダの多くのサッカースタジアムで集団的な敵になり得るという。「フェアではないが、あり得ないことではない」。さらに彼は、選手時代の父マルク・ファン・ボメルもまた人気者ではなかったと指摘する。「だが、父がずる賢く陰険にやり返し、相手をいら立たせることができたのに対し、息子はそれをあからさまにやる」。そしてその後、FCフローニンゲン戦（6-1）でエティエンヌ・ファーセンに対してそのまま走り抜けた場面に言及している。

ドリーセンは、悪い評判を背負いたくないのであれば、ファン・ボメルは早急に振る舞いを改めるべきだと考えている。「土曜日に彼のために持ち出されたような言い訳という落とし穴に、ファン・ボメルがはまらないことを願うばかりだ。彼の振る舞いが勝者のメンタリティーの一形態だとか、自分の能力を最大限に引き出すためにこれが必要だとかいうものだ。もちろん、ファン・ボメルは相手に好き放題やられていいわけではない」と彼は締めくくった。