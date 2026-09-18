ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督が、UEFAネーションズリーグ4試合に向けた最初の招集メンバーを発表した。日程は9月25日のイタリア戦で開幕し、続いて9月28日にフランス、10月2日にトルコと対戦し、10月5日に再びフランスと相まみえる。今回はレアル・マドリードのGKティボ・クルトワが外れている。

ファン・ボメルはメンバー発表のために開いた記者会見で、ネーションズリーグの試合を欠場することでクルトワと合意したと語り、同時に復帰の扉は開かれたままだと強調した。そして「彼はいまだに世界レベルだ」と評し、このベルギー人GKの実力を称賛した。

招集メンバーにはケビン・デ・ブライネやロメル・ルカクをはじめとするベルギーの主力選手が名を連ね、若手FWのマティアス・フェルナンデス・パルドも加わった。

指揮官は、ユーリ・ティーレマンスがキャプテンマークを引き続き着用することを明言し、当初は4-3-3のシステムを採用する意向だと述べた。

ファン・ボメルは、ルカクと連絡を取り、ナポリでデ・ブライネと会ったことを明かし、両選手がピッチ上でもロッカールームでも代表を支える姿勢を示していると指摘した。しかし、この国際マッチウィーク中の4試合すべてにルカクが出場することは期待していないと強調した。

また、国際試合からの引退を発表したアクセル・ヴィツェル、負傷したジェレミ・ドク、さらにアレクシス・サレマーケルスとトマ・ムニエが招集メンバーから外れた。

ファン・ボメルは、サレマーケルスの落選が今後の道を閉ざすものではないと明言した一方、ムニエについては現時点で他の選択肢を優先していると説明し、彼の代表でのキャリアが終わったとは考えていないとした。

ファン・ボメルは去る8月15日、ルディ・ガルシアの後任としてベルギー代表の指揮を引き継ぎ、公式の任務を困難な試合が続く連戦で開始した。彼は経験豊富な選手を残しつつチームの再建を目指し、新世代の選手たちに機会を与えようとしている。

ベルギー代表招集メンバー

GK：セニー・ラメンス、マイク・ペンダース、マールテン・ファンデフォールト、ヤリ・ドゥ・ビュッセール。

DF：ティモシー・カステーニュ、マキシム・デ・カイペル、ゼノ・デバスト、コーニー・デ・ウィンター、ブランドン・メチェレ、ネイサン・ヌゴイ、キリアニ・サブ、ホアキン・セイス、アーサー・テアテ。

MF：ケビン・デ・ブライネ、マンデラ・ケイタ、ロメオ・ラビア、ニコラ・ラスキン、ユーリ・ティーレマンス、ハンス・ファナケン。

FW：シャルル・デ・ケテラーレ、マリック・フォファナ、マティアス・フェルナンデス・パルド、ミカ・ホーツ、ロメル・ルカク、ドディ・ルケバキオ、ディオゴ・モレイラ、ロイス・オペンダ、レアンドロ・トロサール。