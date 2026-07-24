ファン・ボメルがベルギー代表監督に正式就任、2人のオランダ人がアシスタントに就任へ

マルク・ファン・ボメルが、ベルギーの新たな代表監督に正式就任した。オランダ人指揮官は金曜日、ベルギーサッカー協会と2028年の欧州選手権までの契約にサイン。数人の著名な名前がアシスタントコーチを務めることになる。

「マルク・ファン・ボメル、そして彼のアシスタントたちがこの挑戦を受け入れてくれたことを大変うれしく思う。彼らは非常に意欲的で野心にあふれており、指導者としても選手としても国際経験を積んできたことによって、我々のレッドデビルズがさらに成長し、結果を残し、個人としてもチームとしてもその持てる力を最大限に発揮する手助けをしてくれると確信している」と、スポーツディレクターのフィンセント・マンナールトは喜びを語った。

「ベルギーのヘッドコーチになることは大きな名誉です。私を信頼してくれたベルギー王立サッカー協会に感謝したい。ベルギーには優れた選手たちがおり、非常に大きな可能性がある。私のテクニカルスタッフとともに、規律があり、野心的で、最高の相手とも戦う勇気を持ったチームを作りたい」と、ファン・ボメルは代表監督就任に際してコメントした。

「成功が保証されることは決してないが、懸命に働くこと、誠実さ、献身は約束できる。我々はこのチームを日々成長させ、ベルギー国民を誇りに思わせるために全力を尽くす。選手、スタッフ、サポーターと会い、この新たな章をともに始めるのを楽しみにしている」と、このリンブルフ出身の指揮官は付け加えた。

ボウデウィン・ゼンデン、マールテン・マルテンス、レイニール・ロベモントが、ベルギー代表でファン・ボメルを補佐する。マルテンスは昨季までAZで監督を務めていた。

ファン・ボメルは8月15日にベルギーでの仕事を正式にスタートさせる。9月には、ネーションズリーグでフランス戦などが早くも控えている。