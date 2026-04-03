ファン・ペルシー、フェイエノールトの若手選手たちを絶賛。そのうちの一人は日曜日のメンバー入りする見込みだ

フェイエノールトでは、先日の代表戦期間中、数名のユース選手がトップチームのトレーニングに参加した。ロビン・ファン・ペルシーは、ロッテルダムの練習場で2人の若手選手が披露したプレーに非常に満足している。

「先週は多くの選手が代表チームで不在だったため、少人数でトレーニングを行いました」と、日曜日にFCヴォレンダムとの試合を控えるファン・ペルシー監督は、金曜日にデ・クープで行われた記者会見で説明した。

「そうすることで、若手選手にチャンスが巡ってくる。それもまた楽しいことだ」と、フェイエノールトのヘッドコーチは説明を続けた。「そのうち2人は非常に良いプレーを見せ、今日（金曜日、編注）も練習に参加した。ジヴァイノ・ジンハゲルとイリア・グルートファームだ。それを見て、サッカーファンとしての心が温かくなったよ」

この2人の存在はチーム全体に良い影響を与えたと、ヴァン・ペルシーはトレーニングウィークの締めくくりに語った。「優秀な若手選手はフレッシュで純粋だ。そして、可能だと感じれば果敢にプレーする。それは他の選手たちにも良い影響を与える。」

「グルートファームとジンハゲルがどれほど自由にプレーしているかを見れば、それも当然だ。彼らはまだ多くの経験を積んでおらず、純粋にサッカーそのものを見ている。それが年上の選手たちを刺激し、それが顕在化していた」と、満足げなファン・ペルシーは語った。

グルートファーム（16歳）は、攻撃的ミッドフィールダーやウイングとして活躍できる。フェイエノールトのユース・ウォッチャーによると、かつてアヤックスに所属していたこの才能ある選手は、日曜日のフェイエノールトの試合メンバーに名を連ねている。

ジンハゲルも16歳で、主に右利きの左ウイングとしてプレーする。彼は主にフェイエノールトのU-19およびU-21でプレーしている。グルートファーム同様、ジンハゲルもアヤックスでの経歴を持ち、さらにこのフォワードはスパルタ・ロッテルダムでもプレーしていた。