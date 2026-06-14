ファン・ペルシーの退団から1週間後、フェイエノールトの2人目の選手が声を上げた

ロビン・ファン・ペルシーは先週、フェイエノールトを解任された。これまでは渡辺剛だけが反応を示していたが、『デ・テレグラーフ』紙の取材に上田綾瀬もついに口を開いた。

ファン・ペルシーは昨季、上田に絶大な信頼を寄せ、その期待は25得点を挙げてエールディヴィジ得点王となったことで実った。上田は「渡辺の存在が大きな要因だ」と語る。

それでもシーズンを振り返ると複雑な気持ちだ。「得点王になれて嬉しいが、チームが優勝できなかったことが一番つらい」と語った。

27歳の日本人選手はファンにも「苦しい時期があり、残念だ」と語った。

シーズン中にファン・ペルシーが批判されたことも知っていたが、チームが最終的に2位でフィニッシュし、安堵している。

「監督は私に大きな信頼を寄せてくれた。その期待に応えたかったし、2位で終えられてほっとしている」と語り、渡辺に続きファン・ペルシーの退団に言及した。

日本のW杯への展望

日曜日の夜、上田と渡辺はAT&Tスタジアムで日本代表としてオランダ代表と対戦する。2人はワールドカップに大きな自信を持っている。「我々は世界一を目指している。間違いなくチャンスはあると思っている。海外でハイレベルなプレーをしている選手も多く、チームのレベルも分かっているし、とにかく自信がある」と渡辺は語った。