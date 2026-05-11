ファン・ペルシーに関する主張は即座に否定された。「彼はまったくうまくやっていなかった」

ウィム・キーフトは月曜日のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、フェイエノールト監督ロビン・ファン・ペルシーを称賛した。日曜のAZ戦では好印象を与えたという。

「ファン・ペルシーの動きは良かった。ほっとした様子もあった」と語り、フェイエノールトが2位を確保し来季CL出場を決めたことに言及した。

ディック・アドヴォカートが加わったことにも怒りや恨みはない。自然な流れだ。彼もそれには触れていない。来季も残留する可能性が高い」とハーレム出身のアナリストは続けた。

ロブ・ヤンセンは「存在感やカリスマ性もある」と同意した。しかし司会のミシェル・ファン・エグモンドは「存在感はまだ足りない」と反論した。

「人としての振る舞いは素晴らしい」とヤンセンは主張を曲げない。「デニス・テ・クロースと親しかったのは、彼なりの最後の気遣いだろう」。

「テ・クロースはプロで経験豊富でも、ああいう批判は誰にとっても苦しい。それを耐えられたのは彼の人柄だ。ファンもそれを感じ取り、拍手で応えた。心から彼を祝福したい」とヤンセンは振り返った。

ESPNのインタビューでは涙をこらえながら「本当に長い時間がかかりました。その解放感は計り知れません。今年は厳しい年でした」と語った。