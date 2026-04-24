ファン・ペルシーが厳しく批判されている。「フェイエノールト時代に彼の背中にナイフを突き刺した」

スポーツマーケティング専門家のクリス・ヴォールツ氏は、フェイエノールトのテクニカル兼ゼネラルディレクター、デニス・テ・クロース氏の退任について断定的な見解を示した。ヴォールツ氏によると、テ・クロース氏はロビン・ファン・ペルシー監督に助けられなかったという。

ヨハン・デルクセンは番組『Vandaag Inside』で、テ・クロースの最大の過ちは「結果の出ない監督ファン・ペルシーの意見に耳を傾け、テクニカルディレクターの採用を見送ったこと」と指摘。「ファン・ペルシーには『君は一時的な立場。彼がテクニカルディレクターになる。彼のやり方に口出しせず、指導に集中せよ』と言うべきだった」と語った。

ウォーツも同意し、テクニカルディレクター候補だったキース・ファン・ウォンデレンとの話し合いでのファン・ペルシーの態度も問題だったと指摘した。

「ファン・ペルシーはさらに過ちを犯した。彼はいつもテ・クロースに守られてきた。どんな時でもだ。テ・クロースはファン・ペルシーにファン・ウォンデレンの支持を求めたが、彼は拒絶した。それはテ・クロースに対する裏切りだ」とウォーツは失望した。

レネ・ファン・デル・ハイプは「ファン・ペルシーはテ・クロースを真剣に受け止めていない」と結論づけ、ウォーツも「いや、いや」と同意。さらに、フェイエノールトのディレクターが海外クラブから注目されていると指摘する。

「彼にはイングランド、スペイン、イタリアからオファーが来ている。昨年、テ・クロースはトッテナム・ホットスパーのオファーさえ断った。彼はきっと活躍できるだろう」と、事情に詳しいこのスポーツ・マーケティング専門家は語った。