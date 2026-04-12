リーグ2位のフェイエノールトは日曜、3位のNECをアウェーで迎える。ロビン・ファン・ペルシー監督は、デ・ゴッフェルトでの試合に先発する11人を決定した。ヴィーレンデロテリー・エールディヴィジの好カードは14時30分キックオフ。

ゴールマウスはキャプテンのティモン・ウェレンロイターが守る。 フェイエノールトの守備はデイル、渡辺、クライフェルト、ロトンバが担当。ジョーダン・ボスは外れ、トラウナーが久々にベンチ入り。

中盤はウサマ・タルガリン、ルチアーノ・ヴァレンテ、ヤクブ・モデール。イン・ボム・ファンとセム・ステインは負傷で引き続き欠場。

先週のFCヴォレンダム戦を欠場したアニス・ハジ・ムッサは先発可能。契約を延長したトビアス・ファン・デン・エルシャウトが左ウイングでデビューする。 得点王の上田綾瀬（22得点）が攻撃の軸となり、ラヒーム・スターリングはベンチスタート。

NEC先発：クレタッツ、ダサ、サンドラー、カプラン、ウアイッサ、サノ、ネヤスミック、オナル、シェリー、ルブレトン、リンセン

フェイエノールト先発：ウェレンロイター、デイル、渡辺、クライフェルト、ロトンバ、タルガリン、ヴァレンテ、モデール、ハジ・ムッサ、上田、ファン・デン・エルシャウト。