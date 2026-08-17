フェイエノールトは月曜日、非公開の練習試合でベルギーのKVCウェステルローに1-2で敗れた。シャキール・ファン・ペルシーがロッテルダム勢に先制点をもたらしたものの、勝利を手にするには不十分だった。

ファン・ペルシー・ジュニアはセム・ステインのCKで鋭く反応し、見事に決めた。ウェステルローは前半終了のホイッスル前に同点に追いつき、後半再開後にこの親善試合をものにした。

フェイエノールトの先発メンバーは、日曜日のゴー・アヘッド・イーグルス戦（2-2）でベンチに座っていた選手たちで構成された。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストではなく、シプケ・フルスホフとサイード・バッカティがタッチライン際で指示を出していた。

後半開始後、キャスパー・テングステットとジバイノ・ジンハーゲルが、ファン・ペルシーとジョルダン・ロトンバに代わってピッチに入った。試合開始から1時間後には、右ウイングのゴンサロ・ボルジェスに代わってルカ・イバヌシェツが投入された。

テングステットは終盤、1-2のビハインドを帳消しにする2度のチャンスを得たが、得点には至らなかった。そのため、フェイエノールトの選手たちは惜敗でピッチを後にした。

これで再び視線はエールディヴィジへ向かう。日曜日にゴー・アヘッド戦で痛い勝ち点を落としたフェイエノールトは、日曜日に昇格組のSCカンブールの本拠地に乗り込む。SCカンブールは開幕2試合を終えて勝ち点なしとなっている。

フェイエノールトのメンバー: ボシン；ロトンバ（ジンハーゲル）、デイル、アフメドホジッチ、ウェッセルス；ステイン、カサンウィルホ、ファン・デン・エルスハウト；ファン・ペルシー（テングステット）、フェリ、ボルジェス（イバヌシェツ）。