ユーロジャックポットKNVBカップ1回戦で惨敗を喫したフローニンゲンに、衝撃が広がっている。ディック・ルキエン監督率いるチームは木曜日、本拠地ユーロボルフでエメンに及ばず、0-2で敗戦。エメンはカップ戦での夢をつないだ。

「僕たちの出来は本当にひどかった」と、主将のタイメン・ブロクザイルは試合後、ESPNの取材で嘆いた。「絶対にあってはならないことだ。ホームでエメンを相手にしていた。カップ戦は僕たちにとって魅力的な大会だから、本当に残念だ」

ブロクザイルは、ホームでのカップ戦で見せたフローニンゲンの雑なプレーに強いショックを受けている。「今日は誰もが何度かボールを相手に渡してしまったと思う。『どうしてそんなことが起きるんだ？』と思うようなミスだ。いつもの僕たちとはまるで違った」

「恥ずかしくてたまらない。我々がカップ戦で敗退するなど、あってはならない」と、ルキエン監督はRTV Noordのカメラの前で悔しさをあらわにした。「同時に、選手たちがすべてを尽くしていることも分かっている。今夜はそれで足りなかった。だが、日曜日には必ず立て直す。そこは心配しなくていい」

「もう結果を覆すことはできない。それもまた単純な事実だ。我々はそれを受け止めなければならないし、そうする」と、敗れた指揮官は語った。チームは日曜日、ユーロボルフにスパルタ・ロッテルダムを迎える。

トム・ファン・ベルヘンは、フローニンゲンのファンの反応にショックを受けている。選手たちがカップ戦での声援に感謝を伝える中、スタンドからは「恥を知れ、恥を知れ！」という声が上がった。

「意外だったし、嫌な気持ちにもなった。僕たちはいつもどおり場内を回って拍手を送ったけど、もちろん気分のいいものではなかった。僕たちは懸命に戦ったと思うから、なおさらだ。ただ、あの場で出た言葉だとも分かっているし、あの人たちもみんなフローニンゲンを愛している」。同選手の言葉をDagblad van het Noordenが伝えた。

ルキエン監督は、ファン・ベルヘンの反応に一定の理解を示した。「トムは全身全霊で戦う選手だ。ああいうことが起きれば、自分が攻撃されたように感じる。年齢も関係している。サポーターには気持ちを表す権利があると、彼はまだ学ばなければならない」