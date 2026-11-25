共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、FCポルトに敗れたものの、フェイエノールトの戦いぶりには手応えを感じている。ロッテルダムのクラブは火曜夜、デ・カイプで0-1と敗れ、公式戦7試合勝利から遠ざかっている。指揮官はチャンピオンズリーグの試合後、『Ziggo Sport』の取材で、終盤に起きた極めて異例のゴール取り消しについても語った。

フェイエノールトは開始わずか2分、ウサマ・タルガリンのオウンゴールで先制を許したが、ファン・ブロンクホルスト監督によれば、チームは動揺しなかった。「もちろん、良いスタートではないと感じる。それだけに、その後も我々が戦い続け、積極的に攻めたことは見事だったと思う。今日は本当に良いプレーができたと思う」

指揮官は、今後の試合につながる材料も十分に見いだしている。「もちろん、これは残りのリーグ戦に向けた自信になる。これほど難しい時期にあって、ポルト相手にこのプレーができたのだから、今日足りなかったのは結果だけだ」

また、チームはこれまでの試合よりもはるかに容易にチャンスをつくれていたと振り返った。「相手のGKも何本か素晴らしいセーブを見せた。我々の戦う姿勢に問題はなかったし、前進もしていた」

広告 広告

フロリアン・カステンマイアーも、フェイエノールトの指揮官から称賛を受けた。ドイツ人GKはポルト戦でチャーク・エルンストに代わって起用され、ファン・ブロンクホルスト監督に強い印象を残した。「フロリアンは今日、本当に素晴らしい試合をしたと思う。あのような状況でピッチに立ち、チャンピオンズリーグでデビューを果たした。後方からのプレーに少し落ち着きが生まれ、短いパスでも長いパスでも、攻撃を少し組み立てやすくなったことが分かる」

Related Topics

ファン・ブロンクホルスト監督は、日曜のアヤックスとのデ・クラシケルでも、この試合で見せたプレーを続けることを望んでいる。「本当にポジティブなものが得られたのなら、それをしっかり生かしたい。選手たちにとっても当然のことだと思うし、私もそう伝えた」

「チームには自信があると感じる」と指揮官は続けた。「勝利を目指し、そのために全力を尽くそうとするチームが見える。今日もピッチでそれが見られたし、日曜も示さなければならない」

広告

ポルト戦の終盤、ナチョ・フェリのヘディングシュートでフェイエノールトが一時は同点に追いついたかに見えた。主審のイルファン・ペリトが腕時計に通知を受け、ゴールを認めたためだ。「最初はもちろんゴールではなかったし、そう見えた。その後、主審が腕時計を指さした」とファン・ブロンクホルスト監督は語った。

「もちろん、以前にもスタジアムで腕時計によってゴールが認められた場面を経験している。PSV戦だった」。フェイエノールトの指揮官が指しているのは、2017年にGKイェルーン・ズートが記録した、物議を醸したオウンゴールだ。

広告

その後、VARの介入によってゴールは取り消され、主審は試合終了の笛が鳴った後、ファン・ブロンクホルスト監督に声をかけた。「結局、そこで待つしかない。VARが確認するのは分かっているし、ゴールでなければゴールではない。腕時計がきちんと作動していなかったため、主審は試合後に謝罪もしてくれた」