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フェイエノールトは当面、ジェレマイア・セント・ジュステを起用できない。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はエクセルシオール戦前の会見で、同DFが冬季中断まで離脱する可能性があると明かした。

セント・ジュステは10月末に足首を負傷した。当初、けがはそれほど深刻ではないとみられていた。

「来週に向けて復帰できる状態にしたい。したがって、今回のメンバーには入らない」。フェイエノールトの指揮官は10月末、ロッテルダム南部での会見でそう説明していた。

しかし、11月が終わろうとしている今も、フェイエノールトはこのセンターバックを起用できていない。ファン・ブロンクホルスト監督によると、コンディションが整うまでにはまだ時間がかかる可能性がある。

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「セント・ジュステの状況が良くないのは確かだ」とファン・ブロンクホルスト監督は切り出した。「けがが治るまで、我々が望むより長くかかっている。冬季中断前に戻ってきてほしい」

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冬季中断は12月21日に始まる。このため、セント・ジュステが11月末のアヤックス戦に出場できる可能性は、ほぼなくなった。

ファン・ブロンクホルスト監督は、セント・ジュステの不在が大きいと強調する。「我々のような非常に若いチームには、経験豊富な選手が何人かいると心強い」

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アニス・ハジ・ムーサが土曜日のエクセルシオール戦に出場できるかも、まだ分からない。「練習には一部参加したが、大事なのは制約なくプレーできるかどうかだ」

指揮官は、このアルジェリア人選手を起用するかどうか、金曜日の夜に判断する。ハジ・ムーサも足首を負傷している。