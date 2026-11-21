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ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、フェイエノールト対エクセルシオールの直前にアニス・ハジ・ムーサの状態を報告した。ウインガーはアルジェリア代表で負った足首のケガにより、土曜夜にデ・カイプで行われる試合を欠場する。

ハジ・ムーサが出場できるかどうかは以前から不透明だったが、キックオフの1時間前に先発しないことが明らかになった。右ウイングには代わってジェライノ・スハーケンが入る。

「状態は少し良くなっている。ただ、今日は試合に出られるほどではなかった。火曜日には間に合ってほしい」とファン・ブロンクホルストは語った。取材したのはESPN。

フェイエノールトの指揮官が見据えるのは、チャンピオンズリーグの再開だ。リーグフェーズでは火曜日、FCポルトをデ・カイプに迎える。

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エクセルシオール戦では、ファン・ブロンクホルストはスハーケンに加え、左ウイングにリース・ネルソンを起用する。これによりルチアーノ・ヴァレンテは中盤に下がる。

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「本職のウインガーを2人置き、ヴァレンテが中盤から攻撃に加わることで、攻撃時に多くのポジションを取れる。このメンバーで勝てると思う」と、スハーケンを高く評価するロッテルダムのクラブの指揮官は期待を示した。

「スハーケンは素晴らしい成長を遂げていると思う。まだとても若いが、プレーは非常に成熟している。今日は先発を任せる」

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ファン・ブロンクホルストは、フェイエノールトにとって重要な週になると分かっている。チャンピオンズリーグでのポルト戦の数日後には、アヤックスとのデ・クラシケルが控える。

「チャンピオンズリーグでも、次のラウンドへの望みをつなぐには勝たなければならない。ただ、まずは今日の試合に集中しよう」とフェイエノールトの指揮官は語った。