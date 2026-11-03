ファン・ブロンクホルスト、フェイエノールト守備陣の人選で驚かせる

フェイエノールトはチャンピオンズリーグでインテルとの大一番を迎える。舞台は本拠地デ・カイプ。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、同スタジアムで21時に始まる一戦の先発メンバーを発表した。

火曜日のイタリアの強豪との対戦では、チャルク・エルンストがゴールを守る。フェイエノールトのサイドバックは右にジヴァイロ・リード、左にハビ・ロペス。タイス・クライエフェルトとミカ・マルモルがロッテルダムのクラブの守備中央を組む。そのため渡辺剛はベンチ入りし、ジェリー・シン・ジュステは負傷で欠場する。

ファン・ブロンクホルスト監督は中盤でいつもの顔ぶれを起用する。シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリン、そしてより前方に位置するジヴァイ・ゼヒールが再び先発する。

前線にもサプライズはない。アニス・ハジ・ムサがいつもどおり右からプレーし、ルチアーノ・バレンテが左サイドに入る。ナチョ・フェッリは、抜け目のないインテルの守備陣を相手に、最前線の攻撃の起点を担う。

フェイエノールトは土曜日、フォルトゥナ戦で痛い勝ち点の取りこぼしを喫した。フォルトゥナが終盤に勝ち点1をもぎ取り、試合は1-1で終わった。一方のインテルも、セリエAの優勝争いで痛手を負っている。常に熱を帯びるACミランとのダービーに3-1で敗れた。

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト／リード、クライエフェルト、マルモル、ロペス／ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒール／ハジ・ムサ、フェッリ、バレンテ

インテルの先発メンバー： マルティネス／ビセック、アカンジ、アウグスト／スペンス、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、ディマルコ／エスポジト、テュラム。