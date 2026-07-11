ファン・ブロンクホルスト、フェイエノールトの「大いなる才能」を絶賛

ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、途中出場して1－1の同点弾をマークしたFWシャキール・ファン・ペルシーを高く評価した。この親善試合はフェイエノールトが3－1で勝利した。

「非常に良かった。彼は我々が擁する最も優れた才能の一人だ」と、親善試合後の記者会見でフェイエノールト監督は語った。

昨季終盤は怪我で出場時間が少なかったが、今日は30分間フルにプレーできた。育成計画ではその点を考慮してきた」と説明した。

続けて「トレーニングと実戦でさらに強くなる必要がある。彼の才能は誰の目にも明らかだ」と語った。

ファン・ペルシーはCKからヘディングでネットを揺らし、デ・クープのファンを沸かせた。19歳のFWは来季、上田、テンステット、フェリとポジションを争う。

また、ファン・ブロンクホルスト監督はMF兼ウイングのカルヴィン・ステングスについても言及。プレシーズンでチャンスは与えられるが、監督を納得させる必要がある。

「彼は多くの資質を備えた選手だ。昨シーズンは怪我で出場時間が少なかった。選手層が厚いため、全員に出場機会を与え、試合のリズムをつかませたい」とフェイエノールト監督は説明した。

「現在は約40人の選手がいるので、数を絞る必要がある。その過程にあるが、カルヴィンが示すエネルギーはポジティブだ」と満足そうに語った。