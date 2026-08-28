ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは、フェイエノールトが先週の騒動を起こした者たちに厳しく対処していることを喜んでいる。遠征したフェイエノールトのファンがSCカンブールのアウェー席で花火を使用し、それが試合の中断と大きな騒ぎを招いた。

「余波はいつもとは違いました。というのも、自分でもあの出来事が数日間ずっと頭から離れないと感じるからです。それは、この件に当然向けられるべき注目が集まっていることも理由です」と、ファン・ブロンクホルストは金曜日、デ・カイプでの取材対応で説明した。

フェイエノールトはすでに、今後のアウェー2試合にサポーターを帯同させないことを決めている。「クラブはこれに対して何かをするために良い一歩を踏み出したと思います。私は前向きに捉えていますが、この出来事そのものを変えることはできません。何より痛ましいのは被害者が出たことです。まともな考えを持つ人なら、もちろん誰もがこれに反対するでしょう」

フェイエノールトの選手たちは、カンブールとのアウェー戦後、遠征してきたサポーターがいるスタンドへ向かった。大きな反発もあったが、ファン・ブロンクホルストは数日後の時点でもその行動を後悔していない。

「選手たちはもちろん、試合のアドレナリンがまだ体に残っています。悪い人たちのしたことのために、いつも善良な人たちがその代償を払わなければならないものです。スタンド全体がそうだったわけではないので、選手たちが迷いを抱えていたのも理解できます」とファン・ブロンクホルストは、先週日曜日に下された判断について説明した。

「彼らのやり方は良かったと思います。もちろん、花火を使っていないファンもいました。だから選手たちは正しく行動したと思います」と、指揮官は選手たちを称賛した。

NEC戦（9月5日）とPECズヴォレ戦（9月13日）で、フェイエノールトは遠征サポーターの後押しを受けられないことになる。「クラブはこの処分によって責任を果たしました。私たちから『それは許されないことだ』というメッセージを発するのは良いことです」