ファン・ブロンクホルスト、フェイエノールトで成功の方程式を採用

フェイエノールトは水曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・ベティスと対戦する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、21時にキックオフを迎える試合の先発11人を決めた。3-2で勝利したコモ戦と全く同じ顔ぶれだ。

フェイエノールトのゴールを守るのはチャルク・エルンスト。右サイドバックにジヴァイロ・リード、左サイドバックにハビ・ロペスが入る。守備の中央にはジェレマイア・シント＝ユステが復帰し、ミケ・マルモルとコンビを組む。

中盤では、テルスター戦で2得点を挙げたステインに代わってウサマ・タルガリンが出場。スペインでの一戦では、シャルル・ファンハウテとジヴァイ・ゼキエルがフェイエノールトの中盤を構成する。

水曜の試合ではアニス・ハジ・ムサが右ウイングを務め、ルチアーノ・バレンテが左サイドに復帰。アウェーのフェイエノールトが採用する3トップでは、ナチョ・フェリが最前線に入る。

レアル・ベティスの先発メンバー：バジェス、ベジェリン、バルトラ、ナタン、フラン・ガルシア、ロカ、フォルナルス、アントニー、イスコ、アブデ、パロット

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト、リード、シント＝ユステ、マルモル、ロペス、ファンハウテ、タルガリン、ゼキエル、ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。