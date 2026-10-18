ファン・ブロンクホルスト、テルスター対フェイエノールトで話題を呼んだPKの場面に3語で反応

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、土曜夜にチームに与えられたPKは妥当だったとの見解を試合後の会見で示した。

フェイエノールトにPKを与えた審判団の判定は、大きな議論を呼んだ。ロナルド・クーマン・ジュニアやESPNのスタジオにいた解説者全員が、その判定をまったく理解できない様子だった。

57分、テルスターのDFアブデルヌール・スアルヒアの手にボールが当たったとされ、イェルーン・マンショット主審がPKを宣告。長時間にわたるVARの確認を経ても判定は覆らなかった。ステインは動じることなく、PKを決めてこの日2点目を挙げた。

試合後、ファン・ブロンクホルスト監督はこの話題の場面について意見を求められた。「主審が笛を吹いたんだろう？」と、フェイエノールトの指揮官はやや皮肉を込めて答えた。

「映像は見た。もちろん確認に時間がかかったので少し混乱したが、私にはボールが彼の手に当たったように見える。主審もすぐにPKの笛を吹いた」と続けた。

「VARは本当にハンドだったかを確認するために介入した。最終的には、この試合では主審の判断が最も重視されたのだと思う」とファン・ブロンクホルスト監督は語った。