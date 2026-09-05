ファン・ブロンクホルスト「クラブから、ハジ・ムサが……と聞かされた」

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは、アル・イテハドの強い関心にもかかわらず、アニス・ハジ・ムサは通常どおりフェイエノールトに残ると見ている。NECとのアウェーゲームを前に、指揮官はESPNで、クラブからアルジェリア人選手の移籍は選択肢にないと聞いていることを明かした。

ハジ・ムサは土曜午後のフェイエノールトの試合メンバーから外れている。この48時間でアタッカーを巡って多くのことが起きており、ファン・ブロンクホルストによれば、その影響は明らかに出ていたという。「彼にとっても非常に厳しい状況だったことは、誰の目にも明らかだと思う。頭が試合に向いていない」

このウイングは土曜日に2度遅刻し、その結果、ファン・ブロンクホルストはNEC戦のメンバーから外すことを決断した。「この状況には十分理解を示しているが、最終的には私が決断しなければならない。だから、今日は彼がいない方が賢明であり、チームにとっても良いと考えた」

ファン・ブロンクホルストは、ハジ・ムサがフェイエノールトとともにナイメーヘンへ移動したことは認めている。「今朝遅刻したが、午後のミーティングにも遅れてきた。私にとっては、それが今日彼をメンバーに入れられないと判断する決定打になった」

このアタッカーの不在は、チームにとって痛手だと指揮官は語る。「フラストレーションがたまるよ。もちろんグループを一つに保ちたいし、全員が100パーセント試合に集中していてほしいからね。アニスはもちろん我々にとって非常に重要な選手で、それは昨季に示していた」

こうした状況の一方で、アル・イテハドはハジ・ムサをサウジアラビアへ連れて行こうと強く働きかけている。フェイエノールトは以前、3750万ユーロのオファーを拒否。その後、サウジアラビアのクラブは土曜日、デ・テレグラーフによると、4000万ユーロ前後に増額した新たな提案を持ち込んだ。

それでもファン・ブロンクホルストは、なおもこのアタッカーの退団を見込んでいない。ハジ・ムサがそれでも退団する場合、フェイエノールトは目標を修正する必要があるのではないかとの問いに、彼は断固としてこう答えた。「彼は出ていかないと思う。絶対に出ていかないと聞いている」 さらに指揮官は、ハジ・ムサが土曜日の後には再び通常どおりチームに合流すると見ている。

また、陣容に変化がなくても、ファン・ブロンクホルストの野心は変わらない。「このチームから最大限を引き出すことだ」と彼は語った。「非常に才能のあるチームだから、選手たちの成長には非常に多くの時間とエネルギーを注いでいる。それがより早く、より良く進めば進むほど、チームのプレーも良くなり、もちろんタイトル獲得の可能性も高まる」