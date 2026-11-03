フェイエノールトがインテルに0-3で敗れた後、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の発言がサポーターの強い反発を招いている。3失点を喫したにもかかわらず、GKチャルク・エルンストへの信頼を維持し、このドイツ人GKにはさらなる成長のための時間が必要だと強調。特にこの発言にフェイエノールトのサポーターは不満を募らせ、FR12には理解できないという声が相次いでいる。

ファン・ブロンクホルスト監督は火曜日の夜、試合後にZiggo Sportでエルンストの状況にどう対処するのかを再び問われた。「彼はブンデスリーガ2部から来た才能あるGKだ。ここで成長していかなければならないし、その差は大きい。ただ、同じようにステップアップが必要な選手はほかにもいる」と指揮官はエルンストを擁護した。「才能ある選手を獲得し、成長する機会を与えるのも我々の方針だ。彼らを助けるのは我々の役目だ」

この説明に、多くのサポーターがいら立ちを示している。最高レベルで結果を出すべきGKにとって、フェイエノールトは育成の場であってはならないという考えだ。FR12には「成長するならリザーブチームでやってくれ」という声が上がり、別のサポーターは「ジオがここで言っていることも、ある程度は理解できる。でもエルンストについては、もう本当に終わりにすべきだ」と書き込んだ。第2GKのフロリアン・カステンマイヤーにチャンスを与えることや、冬に新たなGKを獲得し、エルンストを期限付きで移籍させることを求める声もある。

「我々のチームへのステップアップは、あまりにも大きすぎたことが明らかになった。見込みが完全に間違っていた」と語るサポーターは、今ではむしろエルンストを気の毒に思っているという。一方で、ほかの10選手も力不足で、3失点目の場面では守備陣があまりにも簡単に崩されたと指摘する声もあった。

ファン・ブロンクホルスト監督はZiggo Sportに対し、完敗の中にも良かった点は見えたと語った。「勝利を目指して戦おうとするチームは見られた。自分たちも十分にプレーできる一方で、相手が何もないところから危険な場面を作り出せる試合になるとは、もちろん予想していた」と指揮官は話す。「そういう試合では、流れに乗るための少しの運も必要だ。ただ、かなり早い段階で0-1にされた。それは助けにならないし、2点目は本当に痛かった」

フェイエノールトは後半も試合を接戦に持ち込めなかった。「ハーフタイムには、自分たちが得点すれば試合の流れに乗れると話した。だが、そこで3点目を奪われ、プレーするのが非常に難しくなった」とファン・ブロンクホルスト監督は分析する。「インテルは非常に経験豊富で、コンパクトに守りながら脅威になることを恐れない。そこには経験の差が表れていた」

指揮官はまた、以前のチャンピオンズリーグでのバルセロナ戦との明確な違いも感じていた。「バルセロナ戦では後半、我々はボールを持って良いプレーができ、チャンスも作った。今日は崩し切って作ったチャンスがあまりなかった。インテルが非常に素早く引くからだ」と説明する。「コンパクトにするために全力で戻ってくるので、こちらは非常に良いプレーをしなければならない。前半にはペナルティーエリア内でボールがあと少しのところでうまく収まらない場面が何度かあった。ああいう機会をものにしなければならない」