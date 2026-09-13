フェイエノールトはPECズウォレ戦で、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦で喫した1-5の敗戦からの雪辱を狙う。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストはすでにアウェー側のスタメンを公表しており、数日前から先発を若干変更している。

チアルク・エルンストは、バルセロナでの厳しい一戦にもかかわらず、ズウォレでもゴールマウスを守る。フェイエノールトの両サイドバックは右がヒヴァイロ・リード、左がミカ・マルモル。エレミア・サン・ジュストと渡辺剛がロッテルダム勢の守備の中央を形成する。

シャルル・ヴァンハウッテとヒヴァイ・ゼヒールは、今回も中盤で先発する。ウサマ・タルガリーヌは水曜日のバルセロナ戦で途中出場し、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストはその出来に満足していた。

「後半はプレッシングの面で少し変化を加えたかった。特にバレンテをサイドで使い、より試合に入り込ませたかった。ウサマはそれをうまく遂行してくれたので、より前から圧力をかけることができた。それがタルガリーヌの強みだ」と、フェイエノールトの指揮官は金曜日の会見で語った。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドを担い、ルチアーノ・バレンテが左からプレーする。バルセロナ戦ではオフサイドでゴール取り消しとなったナチョ・フェリが、ズウォレでフェイエノールトの最前線に入る。

PECズウォレの先発メンバー：スヘンデラール；アールツェン、グレイヴス、フィールヘフェル、ファン・デル・ハール；ソマー、フィヒティンガー；エムバヨ、ベラナス、シソコ；コストンス

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト；リード、サン・ジュスト、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリーヌ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。