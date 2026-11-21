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フェイエノールト対エクセルシオールの直前、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がアニス・ハジ・ムサの状態を報告した。アルジェリア代表で足首を負傷したウイングは、土曜夜にデ・カイプで行われる試合を欠場する。

ハジ・ムサが出場できるかどうかは以前から疑問視されており、キックオフの1時間前、先発しないことが明らかになった。右ウイングには代わってジェライノ・スハーケンが入る。

「状態は少し良くなっている。ただ、今日はプレーできるほどではなかった。火曜日に間に合ってくれればいいのだが」とファン・ブロンクホルスト監督はESPNに語った。

フェイエノールトの指揮官は、チャンピオンズリーグの再開も見据えている。火曜日にはリーグフェーズでFCポルトをデ・カイプに迎える。

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エクセルシオール戦では、ファン・ブロンクホルスト監督はスハーケンに加え、左ウイングにリース・ネルソンを起用する。これにより、ルチアーノ・ヴァレンテは中盤に下がる。

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「純粋なウイングを2人置き、ヴァレンテを中盤から起用することで、攻撃的なポジションを多く取れる。このメンバーで勝てると思う」と、スハーケンを高く評価するロッテルダムのクラブの指揮官は期待を口にした。

「スハーケンは素晴らしい成長を遂げていると思う。まだ非常に若いが、とても成熟したプレーをする。今日は彼を信頼して先発を任せる」

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ファン・ブロンクホルスト監督は、フェイエノールトにとって重要な1週間になることを理解している。チャンピオンズリーグのポルト戦から数日後には、アヤックスとのデ・クラシケルが控える。

「チャンピオンズリーグでも、次のラウンドへの望みをつなぐには勝たなければならない。ただ、まずは今日の試合に集中しよう」とフェイエノールトの指揮官は語った。