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ライブ
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Rian Rosendaal
翻訳者：

ファン・ブロンクホルストは、フェイエノールトを痛烈に批判した人物を選んだ

フェイエノールト 対 ユトレヒト
フェイエノールト
ユトレヒト
エールディビジ

フェイエノールトは日曜午後にFCユトレヒトと対戦し、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は先週PECズヴォレに0-7で大勝したメンバーをそのまま起用する。デ・カイプでのキックオフは12時15分だ。

ロッテルダム勢のゴールマウスは、今回もチャルク・エルンストが守る。FCユトレヒト戦では右からギヴァイロ・レート、ジェレマイア・セント・ジュステ、渡辺剛、ミカ・マルモルが最終ラインを形成する。

フェイエノールトの中盤にもサプライズはない。シャルル・ヴァンホッテ、ジヴァイ・ゼヒール、ウサマ・タルガリーヌが、ユトレヒトからの来訪者相手にも指揮官から先発を任される。

アニス・ハジ・ムサが右前線で先発し、その横でナチョ・フェリがターゲット役を務める。ルチアーノ・バレンテは左からプレーし、中へ絞る自由を与えられることで、マルモルのためのスペースが生まれる。

ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の会見で「ここ最近の先発メンバーを見れば、ルチアーノを左でやや下がり目に置いて、我々がどうプレーしているかは非常にはっきりしている。ここ数週間で良いパフォーマンスを見せてきたのは、まさにそのチームだ。もちろん、それこそが求めているものだ」と説明した。

エールディビジ
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
ユトレヒト crest
ユトレヒト
UTR

フェイエノールトの先発：エルンスト；レート、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンホッテ、ゼヒール、タルガリーヌ；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ

FCユトレヒトの先発：バルカス；ホーレマンス、ディッデン、パナギオトウ；ヴェステルルンド、デ・ウィット、Van den Berg、ザグレ；アラルコン、ステパノフ、ブレイク。

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