ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは、アニス・ハジ・ムサが最終的にフェイエノールトを去ることはないと見ている。もっとも、もしそうなったとしても、指揮官はこのアタッカーを引き留めるつもりはない。その場合、フェイエノールトにはそれなりの理由があるはずだと指揮官は判断している。

アル・イテハドによるハジ・ムサへの最初のオファー3000万ユーロは、フェイエノールトに拒否された。サウジ・プロリーグの同クラブは金曜日、3750万ユーロの2度目のオファーを提示する。

「我々は上田綺世を売却し、原則としてアニスは売却していない。彼はここに残ると見ている。ただ、私が言うように、クラブと、それを決める人たちにとって何が最善なのかも見なければならない」と、ファン・ブロンクホルストは金曜日、デ・カイプでのメディア対応で結論づけた。

「それが我々の進むべき道だと思う。その現実を理解しなければならないし、フェイエノールトの中では、スタッフも選手も含めて全員がそれをやっている。そういう向き合い方こそが唯一の方法であり、前向きに先へ進むために必要なことだと思う」と、フェイエノールトの指揮官は注目を集めるハジ・ムサについての分析に付け加えた。

ファン・ブロンクホルストは、すでにこの状況についてハジ・ムサ本人とも話をしている。「机をたたいて、何が何でも移籍したいと言った選手は見ていない。彼はそういうスタンスではない」

「何が起こるかを待たなければならない。だが、アニスが去るとは思っていない。そして、もし本当に去るなら、クラブにはそれなりの理由があるはずだ」と、指揮官は判断をフェイエノールトの首脳陣に委ねた。

「最終的には、クラブが拒否できないような金額が提示されることもある。そこでアニスを手放すかどうかをクラブ自身が決めなければならない。私はそういう流れになるとは思っていないが、彼を残すことは我々にとって非常に重要だ。得点数とアシスト数という点で、彼は極めて大きな存在だった」と、ファン・ブロンクホルストは語った。