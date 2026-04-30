ファン・ハールが土壇場でアヤックスへの移籍を阻止：「退団は目前だった」

ショーン・ステールは昨夏、FCヴォレンダムへのレンタル移籍が合意間近だった。しかし18歳のMFは、監督諮問委員会の顧問ルイ・ファン・ハールの判断で移籍が中止された。

出場機会を求めた本人はレンタル移籍を望んでいた。しかし、ハイティンガ監督率いるトップチームでの展望が限られると判断し、FCヴォレンダムのオファーを受け入れた。契約は形式的な手続きのみと思われた。

交渉は最終段階に入り、記念写真も撮影済みだった。しかしファン・ハールが突如介入。

『Voetbal International』のインタビューでステールは「レンタル移籍は目前だった」と振り返る。「FCヴォレンダムは素晴らしいクラブ。残留すれば最高だ」

それでも結果的にはアヤックスに残ってチャンスを得て成長できたので、後悔はないという。

最も印象的だったのは、ファン・ハールが直接「俺の下ならいつでもプレーできる」と声を掛けてくれたことだ。「サッカー界のレジェンドに褒められ、とても嬉しかった」とステールは語っている。

ハイティンガの解任後、ステールはフレッド・グリム監督にトップチームに招集された。現在、アヤックス1部で公式戦21試合に出場し、フェイエノールトとの「クラシコ」（1-1）でクラブ初得点を挙げた。