ウィレム・ファン・ハネヘムが『Willem & Wessel』のポッドキャストで、フェイエノールトのGKティヤルク・エルンストに批判的な見解を示した。ロッテルダムのクラブで元選手、元監督を務めた同氏は、その文脈で旧知の人物の復帰を訴えている。

ファン・ハネヘムは先週、チャンピオンズリーグでFCバルセロナに1-5で敗れた試合で、エルンストが何度かミスを犯したと見ている。『すべてが彼の責任というわけではない。でも、複数の失点はそうだ。彼は毎回ほんの少しだけ足りない気がする。そうでなければ、もしかしたら止められていたかもしれない』

現在は現場を離れている元指揮官は、エルンストの代役候補として馴染みのある名前を挙げた。『バイロウを呼び戻せないのか？ それはいいだろう。ひとつ確かなのは、彼がフェイエノールトの人間だということだ。なら、なぜ駄目なんだ？ チームには本物のフェイエノールトの人間をたくさんそろえるべきだ。それが一番素晴らしい』

バイロウは1月にフェイエノールトからイタリアのジェノアへ移籍した。先週土曜日には、フロジノーネとのホームゲームでオランダ人GKがゴールマウスに立ち、試合は1-1の引き分けに終わった。

ファン・ハネヘムは日曜日のPECズヴォレ戦での0-7の勝利を喜んでいる。もっとも、デ・クロンメはすぐさま批判的な注釈も添えた。『また今になって、ただただどれだけ良かったかだけを叫び始めるなら、来週にはまた痛い目に遭う。あまり早く喜びすぎるな。それがフェイエノールトというものだ』

フェイエノールトを追う同氏が特に喜んでいるのは、ズヴォレで後半に得点したジヴァイノ・ジンハヘルについてだ。『また若い子が出てきた。それは本当にうれしい。すぐに彼が素晴らしかったとは言わない。でも、あのゴール、あれは素晴らしいボールだった。フェイエノールトの人間だから、狙ってやったと言っておこう』

『ただ、先週は相手側にも、ああいうゴールを決めた17歳くらいの若者がいたのは異常だよ。それを続けてくれたらいいね』とファン・ハネヘムは話し、NECアウェー戦で得点したジェライノ・スハーケンに言及した。