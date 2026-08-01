ファン・ハルスト「その点に関しては、サッカー界にはまだ取り組むべき課題がある」

ヤン・ファン・ハルストは、オランダのサッカー界における同性愛受容に関して、まだ多くの段階を踏む必要があるとの考えを示している。アナリストを務める同氏は土曜日、アムステルダムで行われたカナル・パレードの場で、『デ・テレグラーフ』に対してそう語った。

「まだやるべきことはたくさんあると思う。私の目には、今もなお保守的なマッチョ文化に映る。ただ、状況は少しずつ良くなっている。懸命な取り組みも続けられている」と、元サッカー選手のファン・ハルストは、それでも将来に対して楽観的な見方を崩さない。「さまざまな機関が動いている。だから希望は持てる」

「ただ、もう到達したと思うたびに、また振り出しに戻ってしまう。私たちは取り組み続けなければならない」とファン・ハルスト。その直後、オランダでは選手がカミングアウトしないという指摘を受ける。

「オランダについては分からない。でも世界全体で見ればいる」と、ファン・ハルストは続けて強調した。「ただ、多くの場合は現役引退後だ。どうやらそこにはやはりプレッシャーに関わる何かがあり、安全が確保されていないということだ。それも一つの問題で、本当に取り組まなければならない。こんなことは本来あってはならない」

ファン・ハルストは、サッカー選手たちがカミングアウトする勇気を持てないことについて、ある程度は理解できるという。「それに伴うものを過小評価してはいけない。自分自身の立場からなら『最初の一歩を踏み出すべきだ』と言える。だが、実際に彼らの立場に立ってみてほしい」

「しかも、私が言っているのは主にロッカールームのことではない。私の経験では、そこはそれほど深刻ではないからだ。そこで交わされるのは、ただの冗談だ。はげ頭のことや、どこの出身かといったことについてね。むしろ問題なのは、その周囲の環境だ。観客やメディア。そこには本当にまだやるべきことがある」

最後にファン・ハルストは、自身が同性愛者の選手を知っているかという問いにも言及した。「いや、本当に知らない。プロサッカー選手という話ならね。おそらく、その前にすでにふるい落とされているのだろう。居心地の悪さを感じて、プロサッカーに進む前に、より早い段階で離れてしまう。そういうことはあり得る」

「そしてもちろん、それは深刻なことだ。安全の問題だからだ。どうやら、誰にとってもプロサッカーへの道を開くには、まだ十分ではないということだ」と、そのアナリストは語り、同性愛者の選手たちにより良い時代が訪れることへの希望を持ち続けている。「その希望を決して捨ててはいけない。そして、こうした日はそのために意義がある。意識を高め続けるために。願わくは、それがいつかサッカーにも反映されることを望む」