ヤン・ファン・ハルストは、オランダのサッカー界における同性愛受容の面で、まだ多くの段階を踏む必要があるとの考えを示している。アナリストを務める同氏は土曜日、アムステルダムで開催されたカナル・パレードで『デ・テレグラーフ』に対し、そう語った。

「まだやるべきことはかなりあると思う。私の目には、今でも保守的なマッチョ文化に映る。ただ、少しずつ良くはなっている。懸命に取り組みも進められている」と、元サッカー選手のファン・ハルストはあらゆる状況を踏まえつつも将来に楽観的な見方を崩さなかった。「さまざまな機関が動いている。だから希望は持てる」

「ただ、もうそこまで来たと思うたびに、また振り出しに戻ってしまう。取り組み続けなければならない」とファン・ハルストは語る。するとすぐに、オランダでは選手がカミングアウトすることは一度もないと指摘された。

「オランダについては分からない。でも世界全体で見ればいる」と、その後ファン・ハルストは強調した。「ただ、非常に多いのは現役引退後だ。やはりそこにはプレッシャーに関わる何かがあり、安全が確保されていないということなのだろう。それは一つの問題で、本当に取り組まなければならない。実際、あってはならないことだからだ」

ファン・ハルストは、サッカー選手たちがカミングアウトする勇気を持てないことについて、ある意味では理解も示している。「それがどれほど大きなものを伴うのか、軽く見てはいけない。自分の立場からなら、最初の一歩を踏み出すべきだとは言える。でも、実際に彼らの身になってみてほしい」

「しかも、私が言っているのは必ずしもロッカールームのことではない。私の経験では、そこはそこまで深刻ではない。そこではただ冗談が飛び交っているだけだ。はげ頭のことや、どこの出身かといったことについてね。でも、より問題なのはその周囲の環境だ。観客、メディア。そこには本当にまだやるべきことがある」

最後にファン・ハルストは、自身が同性愛者の選手を知っているかという質問にも答えた。「いや、本当に知らない。プロサッカー選手の話であればね。おそらく、その前の段階でふるい落とされているのだろう。居心地の悪さを感じて、プロサッカーに進む前に離れてしまう。そういうことはあり得る」

「そしてもちろん、それは深刻なことだ。安全の問題だからね。どうやらプロサッカーへの道を開くには、まだそれでは十分ではない人たちがいるということだ」と、このアナリストは語り、同性愛者の選手たちにとってより良い時代が来ることを願い続けている。「その希望を決して捨ててはいけない。だからこそ、こうした日は意義がある。意識を高め続けるためにね。願わくは、いつの日かそれがサッカーにも反映されてほしい」