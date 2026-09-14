ヴィレム・ファン・ハネヘムが『Willem & Wessel』のポッドキャストで、フェイエノールトのGKチャルク・エルンストに批判的な見解を示した。ロッテルダムのクラブで元選手・元監督を務めた同氏は、その流れで旧知の人物の復帰を訴えている。

ファン・ハネヘムは先週、チャンピオンズリーグでFCバルセロナに1-5で敗れた試合で、エルンストが何度かミスを犯したと見ていた。「全部が彼の責任というわけではない。でも複数の失点はそうだ。毎回ほんの少しだけ足りないという感じがする。そうでなければ、もしかすると止められていたかもしれない」

引退した指導者は、エルンストの代役候補としてよく知られた名前を挙げた。「バイロウを呼び戻せないのか？ それはいいだろう。ひとつ分かっていることがある。彼はフェイエノールトの人間だ。だったら、なぜダメなんだ？ チームには本物のフェイエノールトの人間を多くそろえるべきだ。それが何より素晴らしいことなんだ」

バイロウは1月にフェイエノールトからイタリアのジェノアへ移籍した。先週土曜日には、フロジノーネとのホームゲームでオランダ人GKがゴールマウスに立ち、試合は1-1の引き分けで終わった。

ファン・ハネヘムは日曜日のPECズウォレ戦での7-0の勝利を喜んでいる。一方で、デ・クロンメはすぐさま批判的な注釈も加えた。「またこれで良かった、素晴らしかったと騒ぐだけなら、来週にはまた痛い目に遭う。あまり早く喜びすぎるな。それがフェイエノールトというものだ」

フェイエノールトを追う同氏は、とりわけズウォレで後半に得点したジバイノ・ジンハヘルを喜んでいる。「また若い選手だし、それは本当にうれしい。すぐに彼が素晴らしかったとは言わない。でもあのゴール、あれは見事なボールだった。フェイエノールトの人間だから、意図していたと言っておこう」

「それにしても、先週は反対側でも17歳くらいの小僧がああいうゴールを決めていたんだから、まったく驚きだよ。このまま続けてくれたらいいね」とファン・ハネヘムは語り、NECアウェー戦で得点したジェライノ・スハーケンに言及した。