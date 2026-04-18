ファン・ハネゲムは、フェイエノールトがファン・ペルシーを残すべきかという問いに明快に答えた。

ウィレム・ファン・ハネゲム氏は週末、1908.nlのインタビューで率直に語った。同氏はフェイエノールトの元選手兼監督で、ロビン・ファン・ペルシーが来季も指揮を執るとは考えていない。

ファン・ハネゲムは1992～1995年にフェイエノールトを率い、リーグやカップで優勝した。82歳の彼はいつも選手の一員だと感じていた。 「自分は選手より上だと思わなかった。大切なのは、誠実であること。選手に、自分たちも優れた選手だと自覚させること。それが一番だ。」

ファン・ハネゲムは、ファン・ペルシーの指導スタイルは自分のやり方と合わないと語る。「彼はフェイエノールト出身だから、そう振る舞うべきだ。それが感じられない。4人も選手と揉めるのはおかしい。彼は素晴らしい選手だったが、今は違う」。

選手たちは彼から十分な信頼を得られていないと指摘する。「優れた選手だった人間は、往々にして部下に『君も素晴らしい』と感じさせられない。全員が同じレベルなわけがない」。

来季もファン・ペルシー続投について問われると、ファン・ハネゲムは「いや、そうは思わない」と即答。

「サッカーを愛し、選手を愛し、試合そのものを愛する人だ。私もエクセルシオールに所属しており、よく観戦に行く。あそこでみんなが奇妙なことをしていると、『これは何だ』と思ってしまう。目立つ行動ばかりで、思わず笑ってしまう」とデ・クロムメは語った。