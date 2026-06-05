ファン・ニステルローイは私的な事情でオランダ代表を欠場する。

ルード・ファン・ニステルローイは、ニューヨークで行われたオランダ代表の初練習を私的な事情で欠席した。オランダ紙『デ・テレグラーフ』が金曜日にオランダサッカー協会（KNVB）に確認した。

ファン・ニステルローイは現在オランダに残っており、後日チームに合流する予定だ。

合流は日曜日、オランダ代表がニューヨークでウズベキスタンと親善試合を行う前日の予定だ。「命に関わるような状況ではない」と、オランダ代表ウォッチャーのマイク・フェルウェイ氏は強調している。

彼は2021年、フランク・デ・ブール率いるオランダ代表がEUROベスト16でチェコに敗れた際にもアシスタントコーチを務めた。

彼は以前からクーマンの後任候補だったが、EURO 2020の延期とクーマンがバルセロナへ移籍したことで、1年遅れて代表スタッフに加入した。

49歳の彼は今年1月にKNVBに復帰。クーマンは、彼の大会経験が代表選手に役立つと評価する。他のアシスタントはエルウィン・クーマンとウィム・ヨンクだ。

PSVユースでの指導経験を持ち、アイントホーフェンではヘッドコーチも務めた。マンチェスター・ユナイテッドとレスター・シティでも監督を務めたが、レスターは彼の下でプレミアリーグから降格した。