レネ・ファン・デル・ハイプは、セム・ステインは今夏にフェイエノールトを去った方が良かったのかもしれないと考えている。ハーグ出身のMFは昨季は主に先発だったが、夏の中断明け以降は主に途中出場となっている。

「それはかなりのことでもある」と、ファン・デル・ハイプは月曜日にKieftJansenEgmondGijpで分析した。「加入して、キャプテンに任命される。さらにオランダ代表もある。そしてその後はベンチに座り、自分は十分ではないと見なされるんだ」

ファン・デル・ハイプの見方では、海外での挑戦がステインにとっての解決策になり得たという。「本当は今夏に去って、ポルトガルかフランスの中位クラブでプレーした方が良かった。そこでなら毎試合プレーできるからね」

司会のミシェル・ファン・エフモントは、むしろステインがフェイエノールトでチャンスをつかむために戦い続けていることを勇敢だと考えている。「そうしなかったのは、彼の性格の強さを示しているとも思うよ」

ステインは先週、FCバルセロナ戦で途中出場から得点を決め、目に見えて喜んでいた。日曜日のPECズヴォレ戦（0-7で勝利）でも、このMFはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストによって再び途中投入された。同監督は最近、ステインの姿勢を称賛していた。

「ステインは、我々が必要とするときにしっかりそこにいてくれる真のプロフェッショナルだと思う。現時点では、彼自身が望むほどの出場時間はまだ得られていない。だが、過密日程の時期にはこうした選手たちがプレーし、より多くの出場時間を得ることになる」とフェイエノールトの指揮官は語った。

「彼はすでに、自分のコンディションを保ち、自分の出番が来たときに備えることに取り組んでいる。もちろん、チーム内には競争も必要だ。彼がそれにどう向き合っているか、仕事ぶりにしても振る舞いにしても、私は模範的だと思っている」と、ファン・ブロンクホルストはとりわけステインの貢献を喜んでいる。