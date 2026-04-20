キース・スミットは、AZの一員としてユーロジャックポットKNVBカップ決勝で輝かしい活躍を見せた翌日となる月曜日、番組『Rondo』のスタジオで盛大な称賛を浴びた。このMFは、NECを5-1で下した試合で1ゴール1アシストを記録し、各方面から称賛を集めている。

AZは日曜、デ・クープでNECを5-1で下しKNVBカップを制した。13年ぶりタイトル獲得の立役者の一人となった。

ファン・デル・ファールトはZiggo Sportで「彼は本当に優れた選手だ。才能を語るにはまだ早いと言われるかもしれないが、これほど明確なケースはない」と絶賛した。

アヤックスやレアル・マドリードでプレーした経験を持つファン・デル・ファールトは、このまま成長すればスミットがレアル・マドリードを含む世界最高峰のクラブへ辿り着くと断言した。

「正しい道とは何か？ 彼はその点についてある程度対処できるはずだ」とファン・デル・ファールトは言う。「だが、彼は平常心を保てるタイプの人物に見える。」

「彼はプレッシャーに動じない。少なくとも私にはそう見える。インタビューも好感が持てる」とファン・デル・ファールト。

番組「Rondo」に登場したAZ主将ヨルディ・クラシーも「彼は特別な選手。洞察力、ボールコントロール、試合の読みが格別だ」と絶賛する。

さらに、難しい局面で周囲を何度も確認し、練習でも高いレベルを示す点に注目している。