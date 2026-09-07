ラファエル・ファン・デル・ファールトは、トル・アロコダレが当面はアヤックスで先発の座を脅かされる心配はないと考えている。PSV戦の1-3の敗戦から2日後、Ziggo Sportの『Rondo』ではアムステルダムのクラブの最前線における序列が話題となり、現在はトルがマルコス・レオナルドとカスパー・ドルベリを抑えて優先されていると語られた。

トルは土曜日のPSV戦でも再び先発し、23分に1-1となるゴールを決めた。それだけに、ファン・デル・ファールトはミチェル・サンチェス監督が後半早々にこのFWを下げ、ドルベリを投入したことを意外に感じたという。「あの交代はおかしいと思った。チームの流れは悪くなかったし、彼は得点もしていた。だったら信頼して、そのまま使ってみるべきだ」

テオ・ヤンセンもまた、トルの能力を高く評価している。「このFWのいいところは、中盤付近でもボールを収められることだ。すごく落ち着いているし、相手を背負うこともできる。シンプルにはたいて、その後またゴールへ向かって走り出す。無理に奇抜なことをする必要はまったくない。本当にいいFWだと思う」

ウィム・キーフトもまた、このナイジェリア人アタッカーのプレーがアヤックスの求めるものによく合っていると見ている。「彼の持っている特長を踏まえて評価すべきだ。大きくて強く、ボールを預けることができる。ドリブル突破を期待するべきではないが、自分に求められていることは非常にうまくやっている」

その後、司会のワイツェ・ファン・デル・ホートは、これでアヤックスの第一FWをめぐる議論はひとまず終わったのかと問いかけた。キーフトは肯定的に答え、マルコス・レオナルドはここまで十分な印象を残せていないと指摘した一方で、ブラジル人FWに最終的な評価を下すつもりはまだないとも語った。

一方で、ファン・デル・ファールトはレオナルドへの信頼を保っている。「私はまだ彼を信じている。ジョルディ・クライフが彼について言っていたことはもっともだと思った。『彼がいるべき場所に立っていることを私たちはうれしく思っている。なぜなら、彼はそうしたチャンスを得ているからだ』とね。まだそれを全面的に擁護できる材料は見つけられていないけれど、彼は本当にたくさん点を取るようになると思う」

その後は、PSV戦でレオナルドと同じく途中出場したドルベリの話題にも及んだ。「もちろん、ドルベリもまだいるし、潜在能力という意味では彼が一番だ」とファン・デル・ファールトは述べた。「ただ、どういうわけか、彼はもううまくいかないだろうね」