アナリストのラファエル・ファン・デル・ファールトとウィム・キーフトは、今回のワールドカップでオランダ代表が活躍すると予測している。グループリーグの対戦国の一つは、大会のダークホースとされている。

NOSのインタビューに答えたファン・デル・ファールトは「準決勝進出だ。良いチームだし、全員が調子を上げれば多くのチームに勝てる」と断言。

キーフトは「まずはグループステージで説得力のあるプレーをし、クーマン監督がフォーメーションを確立できれば、ベスト8やベスト4も可能」と語る。

ピエール・ファン・ホイドンクは「グループステージ突破後が正念場。勝ち進めばブラジルかモロッコが待ち受ける。別の展開もあるが、このルートなら極めて厳しい」と語り、優勝には懐疑的だ。

初戦の相手・日本については、ファン・ホイドンクは前向きだ。「彼らはトップクラスに近づいている。いつもあと一歩及ばないが、今年は飛躍の年になるかもしれない」。ファン・デル・ファールトも同意する。

「彼らにはオランダリーグで馴染みのある優れた選手が何人もいる。日本もオランダもグループステージを突破し、日本はその後も進めると予想する」と、2022年に日本がベスト16で敗れたのを目撃したファン・デル・ファールトは語る。

最後にファン・デル・ファールトは、キリアン・エムバペがW杯で最高の選手になることを願っている。「彼はレアル・マドリードで多くの批判を浴び、得点王であり、断トツで最高の選手であるにもかかわらず、チームから疎外されている。彼に対する扱いは本当に恥ずべきものだ。それだけでも、彼がW杯で実力を発揮してくれることを願っている」と語った。