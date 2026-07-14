ファン・デル・ファールト、フランス代表選手を笑い飛ばす：「遊園地のメリーゴーランドに乗っていた」

ラファエル・ファン・デル・ファールトとピエール・ファン・ホイドンクは、W杯準決勝でフランスを0－2で下したスペインの勝利を称えた。NOSの分析では、フランスは攻撃で全く歯が立たなかったという。

ファン・デル・ファールトは「スペインの勝利は当然だ」と語る。「彼らは大会を通じて一貫して試合をコントロールしてきた。フランスはほとんどボールに触れず、チャンスも作れなかった。それでもいくつかの攻撃は見応えがあった」。

一方、フランスには辛口だ。「ラビオはメリーゴーランドに乗っているようだった。ほかにも数人がついていけていなかった。デンベレは世界クラスかアマチュアか、その中間がない」。

ファン・ホイドンクもスペインを称賛する。「この大会で最も強いチームと戦った。それでもフランスが優勝候補だと思っていた」と、この元フォワードは準決勝前もフランスを評価していた。

「フランスは調子が悪かったように見えるが、そう言うのはスペインを過小評価しすぎだ。彼らはフランスの弱点を暴き出した。フランスの前線の質がこれほど発揮されないのを見たのは初めてだ。彼らは長い間ただ大きな円陣を組んでいただけだった」と、ファン・ホイドンクはスペインに感銘を受けている。

スペイン代表は、アルゼンチン対イングランドのもう1つの準決勝の結果を待つ。両国は水曜日にアトランタで対戦する。