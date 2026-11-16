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ラファエル・ファン・デル・ファールトとユーリ・ムルダーは月曜夜、NOSでオランダ代表を厳しく批判した。オランダ代表はネーションズリーグでドイツに5-0で大敗し、特に後半は衝撃的なほど低調だった。試合後、2人の解説者はシャビ・エルナンデス監督率いるチームがなぜここまで崩れたのか、その理由を探った。

オランダは数日前にギリシャに7-0で勝利していたが、月曜夜のベルリンではそのときの姿はほとんど見られなかった。ファン・デル・ファールトによれば、金曜日の大勝によって、オランダ代表の実力が過大評価されている可能性がある。

「すべてがうまくいけば、我々にはなかなかいいチームがある。でも、毎回、まずは全力を出すことから始まると理解しなければならない」と元オランダ代表選手は語る。「ピッチに絶対的な世界トップクラスの選手がいるわけではない。フィルジル・ファン・ダイクとフレンキー・デ・ヨングがいなければ、なおさらだ。彼らこそ長年、我々に力を与えてきたチームの軸だからね。そうなると、今日のような姿になる」

ムルダーは、オランダにありがちな問題だとみている。「うまくいくと、我々はすぐに自分たちが素晴らしいと思ってしまう。そして、しばしば痛い目を見る」と元ストライカーは語った。

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司会のヘンリー・シュットは、シャビ・エルナンデス監督がなぜそれを防げなかったのかと疑問を呈した。ムルダーによれば、最終的な責任は主に選手にある。「ピッチに立つのは選手だからね。監督が集中して良い入りをしろと何度言っても、選手は『金曜日はあれだけ良かったんだから、ドイツにも簡単に勝てる』と思ってしまう。そういうところが少し、我々の性分にはある」

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ファン・デル・ファールトは敗戦を軽く見ることを拒んだ。オランダがすでに準々決勝進出を決めていたことも、言い訳にはならないという。しかも、相手に特別感銘を受けたわけでもなかった。

「ある時点で、『まずい、相手のほうがずっと強い』と気づく。でも、ドイツもかなり低調だったと思う。もちろん、これまで対戦した中で最高のドイツではない。それなのに5-0で負けた。本当にひどく恥じるべきだ」

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試合後の振り返りの最後には、5-0でリードを許していたときの奇妙な場面が映し出された。GKバルト・フェルブルッヘンと主将デンゼル・ダンフリースがチームメートを呼び集め、ピッチ上で即席のタイムアウトのような話し合いを行ったのだ。

ファン・デル・ファールトは、その映像に嫌悪感を示した。「これは本当に見ていられない……。そこであのGKが出てきて……。彼についてはこう思う。5点も取られたんだぞ。すべての失点で彼にできることがあったわけではない。でも、ボールの近くにすらいなかった」

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ファン・デル・ファールトによれば、あの時点で話し合ってもまったく意味はない。「ほかの選手たちもそう思っている。自分でも少しは状況を感じ取らないといけないだろう。あんなふうに輪になって立つ必要はない。こんなことをするのはユース年代だ」