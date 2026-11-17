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ラファエル・ファン・デル・ファールトとユーリ・ムルダーが月曜夜、NOSでオランダ代表を厳しく批判した。オランダはUEFAネーションズリーグでドイツに0-5と大敗。特に後半は目を覆うほど低調な出来だった。両解説者は試合後、シャビ・エルナンデス監督率いるチームがなぜここまで崩れたのかを説明しようとした。

オランダは数日前にギリシャを7-0で下していたが、月曜夜のベルリンではその面影がほとんどなかった。ファン・デル・ファールトは、金曜日の大勝によってオランダ代表の実力が過大評価されている可能性があるとみている。

「すべてがうまくいけば、我々はかなりいいチームだ。でも、毎回まず全力を尽くすことが大事だと理解しなければならない」と元オランダ代表選手は語る。「ピッチに絶対的な世界トップクラスの選手がそろっているわけではない。特にフィルジル・ファン・ダイクとフレンキー・デ・ヨングがいなければね。何年も我々に力を与えてきたのは、やはりあのチームの軸だ。そうなると、今日のような姿になる」

ムルダーは、オランダに典型的な問題だと感じている。「うまくいくと、我々はすぐに自分たちが素晴らしいと思ってしまう。そして、しばしば痛い目を見る」と元ストライカーは語った。

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司会のヘンリー・スフットは、なぜシャビ・エルナンデス監督がそれを防げなかったのかと疑問を呈する。ムルダーによれば、最終的な責任は何よりも選手にある。「ピッチに立つのは選手たちだ。監督が集中していいスタートを切れと何度言っても、選手は『金曜日はあんなに良かったんだから、ドイツにも簡単に勝てる』と思ってしまう。我々には少しそういうところがある」

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ファン・デル・ファールトは、この敗戦を軽く捉えることを拒んだ。オランダがすでに準々決勝進出を決めていたことも、正当な言い訳にはならないという。さらに、相手にも特に強い印象は受けなかった。

「ある時点で気づくんだ。くそっ、あいつらの方がずっと強い、と。でも、ドイツもかなりいまひとつだったと思う。もちろん、これまで我々が対戦した中で最高のドイツではない。それでも0-5で負けた。本当にひどく恥じるべきだ」

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試合後の振り返りの最後には、0-5とリードされた状況での奇妙な場面が映し出された。GKバルト・フェルブルッヘンと主将デンゼル・ダンフリースがチームメートを集め、ピッチ上で即席のタイムアウトのようなものを取ったのだ。

ファン・デル・ファールトはその映像にうんざりした。「これは本当に見ていられない……。そこであのGKが出てきて……。彼を見ると、こう思うんだ。5点も取られたじゃないか、と。すべての失点で彼に責任があったわけではないが、ボールの近くにすらいなかった」

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ファン・デル・ファールトによれば、あの時点で話し合いをしてもまったく意味がない。「ほかの選手たちもそう思っている。自分でも少しは状況を察するべきじゃないか。あんなふうに輪になって立つ必要はない。こんなことをするのはユース年代だ」