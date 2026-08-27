アヤックスがFCシオンに5-3で劇的な勝利を収めた後、ラファエル・ファン・デル・ファールトとヴィム・キーフトはジョルティ・モキオに批判的な見方を示した。アムステルダムのクラブは木曜夜にカンファレンスリーグ本戦出場を決めたものの、Ziggo Sportの解説陣によれば、ミチェル・サンチェス率いるチームはまたしてもあまりに多くのスペースを与えてしまったという。

アヤックスは最高の立ち上がりを見せ、開始33秒でユリ・バースのゴールにより先制したが、その後はウィンスリー・ボテリに2度決められてシオンの反撃を許した。ファン・デル・ファールトは、とりわけボールを失った場面で、彼が以前からアヤックスの弱点だと見ている同じ脆さが再び表れたと感じていた。「アヤックスはしばしばオープンすぎる戦い方をする。今日もそうだった。ボールを失った瞬間に、すぐ決定的な危険につながっていた」

元MFは、アヤックスのピッチ上での配置は改善が必要だと考えている。「みんな尻を向けてペナルティーエリアの中に入っていく。そこはすべてもっと良くしないといけない」とファン・デル・ファールト。なお、アヤックスは最終的にデイヴィ・クラーセン、トル・アロコダレ、オリヴァー・エドヴァルセンのゴールによって再び大きく突き放した。

続いてキーフトは、モキオのプレーに焦点を当てた。この若いベルギー人選手は前半、負傷したユリ・レヘールに代わってピッチに入り、後半からはそれまでクラーセンがプレーしていた位置へ移った。「あのモキオを見ても分かる。後半はクラーセンの位置でプレーしている。あまりに雑だ。ただシンプルにやればいいんだよ、分かるだろう」

ファン・デル・ファールトは、モキオはもっとシンプルにプレーすれば大きな価値を持てると考えている。「彼に『お前はただの6番で、3メートル以上のパスは出すな』と言えば、本当に世界的な選手になれる感覚がある」

「ただ、最終的な実力以上に自分をかなり良い選手だと思っているんじゃないかと心配している。あるいは、今の時点ではというべきかな。気持ちよくサッカーをしたがっているように見えるけど、もうユース年代のサッカーじゃないからね」

この元アヤックス所属選手によれば、アヤックスの中盤でプレーするには、より高い規律と実利性が求められるという。「あの位置ではとにかく現実的にやらないといけない。アヤックスには今、6番がいないし、彼はそこでプレーできる。今こそ本来、先発の座をつかむべきだと私は思う」