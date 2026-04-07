ファン・デル・ファールトはスター選手に心底うんざりしており、これをやめるよう要求している

レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの試合終了後、Ziggo Sportのアナリストたちはヴィニシウス・ジュニオールの振る舞いについて厳しい意見を述べた。特にラファエル・ファン・デル・ファールトはレアル・マドリードのスター選手を容赦なく批判し、その行動に極めて強い不快感を露わにした。

バイエルン・ミュンヘンは火曜日の夜、マドリードで行われたチャンピオンズリーグの試合で、見事な1-2の勝利を収めた。ドイツ勢はルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで安定したリードを築き、終盤にキリアン・エムバペが1点を返したものの、レアル・マドリードの終盤の猛攻にもかかわらず、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの勝利は揺るがなかった。

テレビの試合分析番組では、司会のヘレーネ・ヘンドリクス、ファン・デル・ファールト、ダニー・ブラインドらがヴィニシウスの振る舞いについて詳しく議論した。ヘンドリクスが話題を切り出した。「最後にヴィニシウスについてですが、皆さんはどうご覧になりましたか？」

ファン・デル・ファールトは即座にこう断言した。「ひどい。」

ブラインドは多少ニュアンスを加えようと試み、まずヴィニシウスの長所を指摘した。「まあ、見ての通り、彼は常に脅威を与え続けてプレーしている。あの61分のチャンスでは、彼のスピードを考えれば、ノイアーの周りをもっと広く回って行くべきだった。」

それでも、ブラインドもその振る舞いを無視することはできない。「でも、もちろん、また彼にイライラさせられたよ。どんな些細なファウルでも、彼はPKだと思っている。」

続いてファン・デル・ファールトは、彼が核心だと考える問いを投げかける。「どうすればそれを直せるのか？本当に残念だ。だって彼は本当に素晴らしい選手だから。本当は話したくないけど、腹が立って仕方ない。軽く触られただけで倒れ込み、立ち上がるとすぐにレッドカードを要求したがる。」

「ああ、本当に奇妙なことだ。本当に残念だ」とファン・デル・ファールトは語る。ヘンドリクスは「彼にとって少し汚点のようなもの」と的確に要約し、それに対しファン・デル・ファールトは「その通りだ」と応じた。