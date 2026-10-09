金曜日、ブンデスリーガのFCアウクスブルク戦を前に行われたFCバイエルンの記者会見は、すでに終盤に差しかかっていた。その中で、ヴァンサン・コンパニ監督はトム・ビショフについて質問を受けた。21歳のオールラウンダーは最近、DFBチームでミュンヘンの同僚アレクサンダル・パブロヴィッチと並んで好パフォーマンスを見せていた。それがFCバイエルンでの立場に影響する可能性はあるのか。ミュンヘンでは、まだ始まったばかりの今季においてビショフの出場機会はどちらかといえば限定的で、可能な630分のうち実際にプレーしたのは205分のみ。FCバイエルンのダブルボランチは、通常ジョシュア・キミッヒとパブロヴィッチが組んでいる。

するとコンパニは、ところどころにかなり奇妙な話の飛躍も交えた、およそ3分半のモノローグを展開した。まずビショフの出場時間について、シーズンのこの早い段階としては「異常ではない」と表現し、こう説明した。 「先発メンバーを決めるうえで、代表チームは関係ない。選手たちがいい感覚を持って戻ってくるなら本当にうれしい。それは私が考慮する要素でもある。なぜなら、私は選手たちにいい感覚を持っていてほしいからだ」

同時にコンパニは、代表チームで失望を味わった選手たちへの助言も用意していた。 「そういう選手たちはそれを切り替えて、バイエルンでの前回の試合の感覚を持って戻ってくればいい。ホームで7-0、全員が圧倒的なプレーをした試合だ」 インターナショナルマッチウィーク直前、FCバイエルンはウニオン・ベルリン相手にゴールラッシュを演じていた。

ヴァンサン・コンパニ、自身のHSV時代の選手経験を回想

現役時代のコンパニもまた、代表戦での一時的な失望を振り払うことをまず学ばなければならなかったという。 「ベルギー代表で、私はいつも成功していたわけではない。HSVでプレーしていた頃、自分たちがFIFAランキング70位か80位あたりにいた時のことを今でもよく覚えている」とコンパニは語り、隣に座っていたスポーツディレクターのクリストフ・フロイントに向かって冗談めかしてこう続け、会場の笑いを誘った。 「数年前のオーストリアみたいなものだね」

いずれにせよ、ベルギーサッカーのその暗黒期には「私は自分のチームのトッププレーヤーの一人で、代表に行く。するとカザフスタンやアルメニア、あるいはアゼルバイジャンで0-2や0-3で負ける。そうすると本当に悪い感覚を抱えて戻ってくることになる。そしてそこにはオランダ人がいる。ラファエル・ファン・デル・ファールトやナイジェル・デ・ヨング（当時のハンブルガーSVでのチームメート、編集部注）がジャグジーに座っていて、『ベルギーはどうしたんだ？』と聞いてくる。そこにもちろんドイツ人もいる。そうやって常にネガティブな感覚になる。でもその後、いい感覚を持って戻ってくればいいだけだと学んだ」

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ヴァンサン・コンパニが推測「君の考えの裏にはキミッヒがいる」

そして最後に、コンパニはなぜこうした話の飛躍を挟んだのかをのぞかせた。 「では君のビショフとキミッヒについての質問に戻ろう。彼の名前は言わなかったけれど、君の考えの裏には彼がいるからだ」と、コンパニは記者に向かって推測した。どうやらコンパニは、ビショフへの賛辞が反対にキミッヒへの評価として使われかねないとすでに察していたため、意識的にそうした称賛を避けたようだ。

念のため振り返ると、キミッヒはギリシャ戦の敗戦でDFBチームで失望させ、その後は（本人が公に示していた意思に反して）ユルゲン・クロップのメンバー入れ替えの一環として予定通り離脱を余儀なくされた。そしてその後、ビショフとパブロヴィッチが輝く様子を見守ることになった。 その結果、代表チームにおけるキミッヒの立ち位置をめぐって大きな議論が巻き起こった。

コンパニはこのモノローグを通じて、キミッヒに対し、まだ始まったばかりの今季にFCバイエルンで見せてきた好パフォーマンスを拠りどころにするよう間接的に促した。同時に、それらのパフォーマンスこそがFCバイエルンでの自身の監督判断における基準でもあると示した。 「重要なのは」とコンパニは説明する。 「私はウニオン・ベルリン戦で誰がプレーし、どれだけ良かったかを忘れていない。ボデ／グリムト戦で誰がプレーし、どれだけ良かったかも忘れていない。スーパーカップのドルトムント戦とシュトゥットガルト戦で誰がプレーしたかも忘れていない」 そこに常にいて、しかもほとんどの場合で説得力あるプレーを見せていたのがジョシュア・キミッヒだった。